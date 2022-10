Difesa: Germania, Tkms spera in nuovi ordini dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'aumento dell'efficienza, Burkhard vuole creare lo spazio per poter accettare nuovi ordini. A tal fine, la capacità degli impianti deve essere ampliata e la produzione modernizzata. A tal fine, Thyssenkrupp ha approvato investimenti per 250 milioni di euro. Per lo stesso scopo, Tkms ha acquisito il sito di Wismar della società di cantieristica navale civile Wv Werften, che ha dichiarato fallimento il 10 gennaio scorso. In questa sede, Burkhard intende produrre sottomarini, fregate e corvette. Se i piani dell'Ad dovessero andare a buon fine, la separazione di Tkms da Thyssenkrupp potrebbe tornare possibile mediante l'integrazione con un'azienda partner o un'offerta pubblica iniziale. Secondo diversi osservatori, tale sviluppo si inserirebbe nella necessità di consolidare l'industria navale europea. A ogni modo, prima di un'alleanza con un concorrente “dall'Italia, dalla Francia o dalla Spagna, Tkms dovrà essere riorganizzata. Secondo fonti di “Handelsblatt”, la società guidata da Burkhard “non sarebbe l'obiettivo di un'acquisizione, ma sarebbe essa stessa nella forte posizione di poter acquisire” un concorrente. (Geb)