Sardegna: malessere campagne, il 20 ottobre a Cagliari torneranno in piazza i pastori sardi

- I pastori sardi saranno in piazza a Cagliari il prossimo 20 ottobre per una grande manifestazione che ha come obiettivo quello di far tornare in primo piano il malessere delle campagne a 3 anni dalle clamorose proteste per il riconoscimento di un equo prezzo del latte. La decisione è arrivata nel corso di una riunione svoltasi a Tramatza (Oristano) nella quale sono state chieste le dimissioni dell'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia. I rincari per le materie prime, fanno notare gli organizzatori della protesta, vanificano il buon livello del prezzo del latte (1,40 euro al litro, circa). (segue) (Rsc)