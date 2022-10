Sardegna: malessere campagne, il 20 ottobre a Cagliari torneranno in piazza i pastori sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non basta: i pastori lamentano anche le agevolazioni al settore agropastorale con la nuova Politica agricola comune, la Pac 2023-2027 con l'esclusione del comparto ovicaprino dall'ecoschema 1 (livello 2) e anche la mancata convergenza dei pagamenti diretti. Oggetto della protesta anche le risorse del Psr (Piano di sviluppo rurale) per le quali la Sardegna percepirà 115 milioni di euro in meno rispetto alla precedente programmazione, con quasi totale esclusione del settore ovicaprino, per il quale sono stati destinati solo 11 milioni di euro per l'intero comparto (poco più di 1 euro a capo) per i fondi della crisi derivante dalla guerra tra Ucraina e Russia. (Rsc)