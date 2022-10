Camera: saluti e stette di mano per Bossi alla buvette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saluti e strette di mano per il deputato della Lega, Umberto Bossi, nella buvette di Montecitorio. Il fondatore del Carroccio, in sedia a rotelle, si è intrattenuto con l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, ora esponente di Fratelli d'Italia, Giulio Tremonti. Ha, poi, salutato il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, e la deputata di FI, Marta Fascina. Breve saluto per Bossi anche con la ministra uscente per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)