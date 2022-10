Moldova: ambasciatore Usa, sostegno a Chisinau nel rafforzamento della sua difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono la Moldova nell'intenzione di rafforzare la propria difesa per proteggere la propria neutralità. Lo ha detto l'ambasciatore statunitense in Moldova, Kent Logsdon, all'International Security Forum di Chisinau sul tema "Costruire la resilienza, garantire stabilità, creare benessere". "L'esercito della Moldova sta aumentando il suo potenziale per proteggere la neutralità del Paese, prevista dalla Costituzione. Ora ci sono discussioni nella società sulla domanda: cosa significa avere un esercito, cosa bisogna fare per avere forze moderne ed efficaci in grado di affrontare le minacce. E siamo felici di dare il nostro sostegno", ha detto l'ambasciatore.(Rob)