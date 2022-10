Libia: parlamento di Tobruk discute con consiglio Shura Qatar rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente della Camera dei rappresentanti della Libia, con sede in Cirenaica, Fawzi al Nuwairi ha discusso nella capitale ruandese Kigali con la vicepresidente del consiglio della Shura del Qatar, Hamda bint Hassan al Sulaiti modi per migliorare la comunicazione tra le due camere e rafforzare la cooperazione parlamentare. Lo ha riferito il parlamento libico in una nota aggiungendo che durante questo incontro, che si è tenuto a margine della 145ma Assemblea generale dell'Unione interparlamentare (Ipu) in Ruanda, Al Nuwairi ha sottolineato la necessità di un coordinamento tra i due Paesi, rafforzare la comunicazione tra i due consigli, oltre a costruire ponti di cooperazione parlamentare e unificazione di posizioni arabe nei confronti delle questioni presentate all'IPU e ai suoi organi. Al Nuwari ha espresso la sua aspirazione a sostenere la camera per lo svolgimento delle elezioni nel prossimo futuro, sottolineando che "la crisi libica è una crisi interna e si tratta di divergenze politiche libiche", oltre a sottolineare che "l'ingerenza straniera negli affari libici esacerba la crisi". Da parte sua, Hamda bint Hassan al Sulaiti ha affermato il sostegno del Qatar agli sforzi di pace e stabilità in Libia e alla risoluzione delle divergenze tra le parti libiche, rilevando che ci sono direttive dell'emiro Tamim bin Hamad Al Thani per rafforzare le relazioni bilaterali con il paese nordafricano. (Lit)