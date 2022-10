Libia-Turchia: fonti stampa, presto discussioni per l'attuazione del memorandum d'intesa sugli idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto dovrebbero iniziare le discussioni tra la compagnia energetica della Libia, National Oil Corporation, la società turca Turkish petroleum corporation (Tpao), per discutere la cooperazione nell'attuazione del memorandum d'intesa firmato lo scorso 3 ottobre a Tripoli sulle risorse di idrocarburi (petrolio e gas) firmato tra la Turchia e il governo di unità nazionale, guidato da Abdulhamid Dabaiba. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra “Asharq al Awsat", citando fonti del settore energetico affermando che lo sviluppo avviene mentre la Turchia ha ripreso a inviare gli stipendi dei mercenari siriani in Libia dopo che erano stati sospesi per sette mesi. Secondo le stesse fonti, le due società sono incoraggiate a stabilire progetti congiunti e partnership nel campo della ricerca e dell'esplorazione, tramite navi da ricerca sismica e navi di perforazione turche, alla luce di quanto prevede il memorandum tra le due parti per sviluppare progetti relativi all'esplorazione, alla produzione e alla raffinazione e al trasporto, distribuzione e commercio di idrocarburi. Le due società coopereranno, secondo il memorandum, anche nei progetti onshore da esplorare petrolio e gas all'interno del territorio libico. (segue) (Res)