Marocco: Madrid concede prestito di 20 milioni di euro al fondo finanziario Jaida

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un accordo per la concessione di un prestito di un massimo di 20 milioni di euro al fondo finanziario marocchino Jaida. Lo hanno riferito i media marocchini, specificando che il prestito, concesso attraverso l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo, è destinato a finanziare l'ampliamento del portafoglio del fondo Jaida, istituzione specializzata nel finanziamento di istituzioni di microcredito in Marocco. (Res)