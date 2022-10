© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco Mohamed VI ha inviato un messaggio di congratulazioni al sovrano di Spagna, Felipe VI, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale. Lo hanno riferito i media marocchini affermando che il re ha espresso per l'occasione "le sue calorose congratulazioni e i migliori auguri all'amichevole popolo spagnolo per il progresso e la prosperità costanti". (Res)