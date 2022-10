Algeria: autorità condannano attacco terroristico contro forze di sicurezza in Gibuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha condannato l'attacco terroristico contro le forze di sicurezza di Gibuti da un gruppo terroristico, che ha provocato la morte e il ferimento di numerosi militari nella regione di Garabtisan. Lo ha reso noto il ministero degli Affari Esteri in un comunicato stampa. Nella nota, il governo di Algeri, ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione regionale e internazionale per prevenire e rispondere alle minacce terroristiche in modo più efficace. Il ministro degli Esteri algerino ha espresso anche la sua “solidarietà al governo e al popolo della Repubblica fraterna di Gibuti in queste difficili circostanze e le sue sentite condoglianze e cordoglio alle famiglie delle vittime”. Lo scorso 8 ottobre, il ministero della Difesa di Gibuti aveva annunciato la morte di sette militari in un attacco terroristico contro una caserma dell'esercito alla base di Garabtisan nel nord del Paese. Nell’attacco sono rimasti feriti altri quattro militari, mentre sei risultano ancora dispersi. (Ala)