Marocco: Ong diritti umani critica ritardo ratifica leggi asilo e soggiorno stranieri

- Dopo sette anni di stesura, i due disegni di legge sull'asilo e il soggiorno degli stranieri e sull'immigrazione, elaborati dai dipartimenti del governo competenti, non sono stati approvati in Marocco. Lo ha denunciato l'Organizzazione marocchina per i diritti umani in un rapporto presentato ieri a Rabat e preparato con altre dieci tra associazioni e organizzazioni per i diritti umani, con il sostegno della "Friedrich Ebert Foundation". L'Ong marocchina ha spiegato che il processo di definizione dello status di rifugiati e richiedenti asilo riconosciuto dall'Alto commissario per i rifugiati non è stato ancora completato, sottolineando la difficoltà di rinnovare i documenti di soggiorno per molti rifugiati e immigrati che hanno regolato i loro status. Il rapporto ha anche criticato la "fragilità dei guadagni di cui hanno beneficiato migranti e rifugiati nei settori dell'istruzione, del lavoro e della salute per la mancanza di una legge che lo preveda". (Res)