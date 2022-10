Egitto: Al Azhar invia un appello globale per inviare soccorsi al Pakistan colpito dalle alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più importante e influente istituzione dell’Islam sunnita, Al Azhar, ha invitato i Paesi, i popoli, le istituzioni di soccorso e di beneficenza in tutto il mondo a sostenere la solidarietà con il Pakistan colpito da piogge torrenziali e inondazioni che hanno causato migliaia di vittime, famiglie sfollate, e distrutto abitazioni e strutture sanitarie e sociali, causando una grave carenza di cibo e medicine e lo scoppio di malattie epidemiche. In una nota, Al Azhar, che ha sede in Egitto, ha ribadito che la vaccinazione contro la poliomielite è un dovere religioso, medico e umanitario sottolineando che le Fatwa che vietano il vaccino nel paese è "una violazione dei diritti dei bambini pachistani e delle loro famiglie". "Privare i bambini dei vaccini, tra cui il vaccino contro la poliomielite, è vietato dalla Sharia", ha aggiunto. (Cae)