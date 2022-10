Tunisia: ministero Esteri e commissione elettorale discutono organizzazione voto all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Commissione elettorale indipendente della Tunisia, Farouk Bouaskar, accompagnato dal suo vice, Maher Al Jadidi, hanno tenuto una sessione di lavoro ieri con il ministro degli Esteri Othman al Jerandi. Lo hanno riferito i media nazionali, affermando che l'incontro è stato dedicato alla revisione dei preparativi in corso per organizzare le elezioni dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti del Popolo all'estero il 15, 16 e 17 dicembre 2022 alla luce dell'emanazione della nuova legge elettorale e della creazione di nuovi distretti all'estero. Le due parti hanno sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento e fornitura di tutti i mezzi organizzativi e logistici necessari per il successo del voto all'estero. (Tut)