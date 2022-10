Libia-Turchia: fonti stampa, presto discussioni per l'attuazione del memorandum d'intesa sugli idrocarburi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 ottobre il Governo di unità nazionale (Gun) guidato da Abdulhamid Dabaiba e la Turchia hanno firmato a Tripoli un protocollo d’intesa sullo sfruttamento degli idrocarburi libici. L’accordo ha suscitato la forte opposizione della Grecia, dell’Egitto e critiche da parte dell’Unione europea. Il protocollo d’intesa è infatti basato sull’accordo per la demarcazione dei confini marittimi firmato nel novembre del 2019 a Istanbul dall’allora Governo di accordo nazionale (Gna) e dalla Turchia che viola i diritti marittimi di Paesi terzi come Grecia ed Egitto. Atene si è detta pronta a usare tutte le sue forze diplomatiche e militari per difendere la propria sovranità contro quelli che definisce piani ostili della Turchia dopo la firma del memorandum d’intesa con la Libia. (segue) (Res)