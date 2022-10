Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per velature sottili in transito, addensamenti più compatti tra pianura occidentale e Prealpi Varesine. Tra il pomeriggio e la sera velature via via più consistenti in arrivo da ovest, sino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso durante la notte. Precipitazioni assenti, salvo brevi e isolati possibili al pomeriggio sulle Prealpi orientali e zona orobica. Temperature minime in lieve calo comprese tra 10 e 15°C, massime tra 19 e 24°C. (Rem)