Pd: staff Orlando, nessuna candidatura a segreteria

- "In merito ad alcune ricostruzioni di stampa si precisa che non esiste nessuna candidatura di Andrea Orlando alla segreteria del Pd. Il ministro intende continuare a contribuire alla discussione interna del partito e non intende rinunciare a farlo" Lo precisa l'Ufficio stampa del ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Orlando si batterà per una vera costituente per un nuovo Partito Democratico che apra a nuove energie presenti nella società italiana e nella sinistra", aggiunge lo staff. (Rin)