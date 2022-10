Asia: sesto summit Cica, istituito partenariato con Unione economica eurasiatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di ieri è stata densa di impegni bilaterali per il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, che ha accolto ad Astana alcuni dei leader che interverranno oggi alla riunione plenaria della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Sia il colloquio con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sia quello col presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sono terminati con la firma di numerosi accordi in diversi ambiti di cooperazione. Entrambi i Paesi sono partner importanti del Kazakhstan per il commercio e gli investimenti, come ha sottolineato il presidente Tokayev, tra l’altro ormai in campagna elettorale in vista delle presidenziali del 20 novembre. (segue) (Res)