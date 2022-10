Migranti: Marocco, recuperate 182 persone dal 10 al 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia costiera della Marina reale del Marocco, operanti nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico, hanno recuperato dal 10 al 12 ottobre scorsi 182 migranti irregolari, la maggior parte dei quali provenienti da Paesi dell'Africa subsahariana, tra cui donne e bambini. Lo ha riferito il quotidiano "Menara", citando una fonte militare, secondo cui le persone recuperate erano a bordo di barche tradizionali, kayak, moto d'acqua e tavole da surf, oltre che a nuoto. I migranti sono stati trasferiti in sicurezza nei porti più vicini del Paese e consegnati alla Gendarmeria reale per adottare le procedure amministrative in vigore.(Mar)