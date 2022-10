Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare di tipo medio-alta, più compatta sui settori alpini; dal pomeriggio velature via via più consistenti ad iniziare dal nord della Regione, dalla sera aumento della copertura nuvolosa un po' ovunque. Precipitazioni deboli piogge in arrivo tra il tardo pomeriggio e la notte sui settori alpini più settentrionali. Temperature minime stazionarie intorno a 12°C, massime sui 21°C.(Rem)