Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene in video collegamento all'incontro "I comuni e la questione sociale", nell'ambito del Festival delle città;diretta streaming (ore 11)La coordinatrice del Board per l'Innovazione Tecnologica e trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, presenta "Milano Digital Week 2022", promossa dall'amministrazione e organizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab. Alla conferenza stampa partecipa l'assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello.Palazzo Marino, Sala Alessi Piazza scala, 2 (ore 12)L’assessore al Bilancio Emmanuel Conte partecipa alla presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale di Milano di A2aPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del libro di Ivan Zazzaroni "Diventare Mourinho".Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II (ore 18:30)REGIONEL'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, interviene all'inaugurazione del convegno 'Forum Leader 2022'.Casinò di San Pellegrino Terme, viale della Vittoria, 53 - San Pellegrino Terme/Bg (ore 9:30)L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 7ª edizione di "Forme", manifestazione dedicata al settore lattiero-caseario in programma a Bergamo il 22 e il 23 ottobre. È prevista la partecipazione, in videocollegamento, anche dell'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi.Sala Galmozzi via Torquato Tasso, 4 Bergamo (ore 11)L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni partecipa alla cerimonia di inaugurazione della 20ª edizione della manifestazione 'Mercatanti in Fiera', in programma a Bergamo sino al 16 ottobre.Quadriportico di Bergamo, Largo Gianandrea Gavazzeni, 39 (ore 11:30)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, partecipa, all'Experience lunch di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald "Ray of Life".Torre Allianz, piazza Tre Torri, 3 (ore 12)L'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, interviene con il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti, alla conferenza stampa sul tema 'Monetizzazione energia elettrica e relative ricadute sul territorio provinciale' che affronta il tema dell'energia elettrica gratuita.Provincia di Sondrio, sala Consiglio, corso XXV Aprile, 22 Sondrio (ore 12)L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa al convegno "Le imprese di Tpl tra le opportunità degli investimenti e il nodo dei ristori, della domanda e della crisi energetica" in programma presso la fiera Next Mobility Exhibition.Nme Arena Talk pad 10, Rho Fiera Milano (ore 12:30)Conferenza stampa di presentazione del manifesto civico "un nuovo patto per la Lombardia". Intervengono Elisabetta Strada - Consigliere regionale, Presidente Gruppo Lombardi Civici Europeisti; Walter Andreazza, Presidente Movimento Lombardi Civici Europeisti; Pier Vittorio Antoniazzi, Coordinatore milanese Demos (Democrazia Solidale); Simone Dedda – Co-coordinatore regionale Volt Italia per la Lombardia, Silvia Pettinicchio, Delegata Avec LombardiaPalazzo Pirelli, sala Ghilardotti, 5° piano, via Fabio Filzi, 22 (ore 15)VARIEIniziativa “Una voce per tutte, Una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle richieste delle donne con Tumore al Seno Metastatico” che si inserisce nell’ambito delle iniziative del mese rosa.Palazzo Pirelli, Sala Giò Ponti, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Presentazione della Milano Digital Week 2022Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 12)Presentazione del bilancio di sostenibilità Territoriale di Milano di A2a. Durante l'incontro, il Presidente di A2A Marco Patuano e l'Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini interverranno per raccontare il bilancio di sostenibilità territoriale e discutere delle alleanze per una transizione di successo nella Città di Milano.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 12)Decarbonizzazione, opportunità per le imprese organizzato da SiderwebDiretta streaming (ore 15)Convegno finale del "Progetto Nobilita" organizzato da Confindustria Brescia.Confindustria Brescia, Sala Beretta, via Cefalonia, 62 (ore 15)Presidio dell'Udu Milano-Unione degli Universitari contro il caro-affitti.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 15:30)Inaugurazione della mostra "Documenti di pietra: tracce del passato, segni nel presente. Il palazzo centrale dell'Ateneo e il suo isolato attraverso le immagini e le carte dell'Archivio storico dell'Università di Pavia", organizzata dal Servizio Sistema Archivistico di Ateneo in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di PaviaPalazzo Broletto, Spazio per le Arti Contemporanee, Piazza della Vittoria, 27 Pavia (ore 17)Convegno "Quali opportunità e per chi? Formazione, lavoro, welfare tra discriminazione ed inclusione"Casa dei diritti, Via Edmondo De Amicis 10 (ore 18:30)Gigi Datome, ala dell'Olimpia Milano e della nazionale italiana di pallacanestro si racconta alla Giuriati Arena in un incontro aperto a tutti.Politecnico di Milano, Arena del Centro Sportivo Giuriati, Via Celoria, 15 (ore 19)MONZAConvegno sul Turismo: La Brianza tra i Laghi e Milano - Idee per il Futuro organizzato dalla Provincia di monza e BrianzaReggia di Monza, Salone d'onore (ore 9:30)Cerimonia del peso dei pugili Alessio Lorusso e Sebastian Perez che si incontrano per il titolo europeo Pesi Gallo EbuArena di Monza, viale G. B. Stucchi (ore 14:30) (Rem)