Rpt - Roma: venerdì di manifestazioni nella Capitale

- (Ripetizione con titolo e testo corretto dalla fonte. Annulla il precedente) - Manifestano domani gli studenti dell'università La Sapienza. Non è invece previsto, come scritto in precedenza, lo sciopero dei trasporti per quanto riguarda i dipendenti Atac. Lo sciopero previsto, indetto dalla Faisa Cisal di Roma, riguarda gli operatori Cotral ed è in programma per il 21 ottobre prossimo. Per quanto riguarda la protesta degli studenti, all'origine della contestazione c'è il sovraffollamento delle aule e la necessità di più risorse straordinarie dedicate allo studio sono i motivi che muovono la manifestazione indetta per domani dagli studenti del dipartimento di Filosofia de La Sapienza a Roma. Maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, manutenzione dei mezzi e questioni interne, sono invece le ragioni che spingono i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico locale a fermare autobus, tram e metro per 24 ore nella Capitale. A Villa Mirafiori, sede del dipartimento di Filosofia, gli studenti del La Sapienza si sono già riuniti ieri, con cartelli e striscioni sotto l'ufficio del direttore del dipartimento Piergiorgio Donatelli. E domani mattina si sono dati nuovamente appuntamento davanti alla sede dell'ateneo, si legge in una nota dell'organizzazione Opposizione studentesca d’Alternativa (Osa). (Rer)