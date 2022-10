Russia: Lavrov, nessuna proposta sensata per avviare negoziati seri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non rifiuta e non ha rifiutato una sola seria proposta di avvio di contatti o negoziati, ma nessuno sta proponendo iniziative sensate. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un intervento televisivo. "Tutto questo parlare di chi vuole incontrarci, chi non vuole incontrarci: si convincano. Non chiediamo niente a nessuno, lo abbiamo ripetutamente affermato. Non abbiamo mai rifiutato una sola proposta seria e sana su possibili contatti. Nessuno propone iniziative sane", ha detto Lavrov. (Rum)