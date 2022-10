© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia Dubravka Suica è oggi in visita ufficiale in Romania. Secondo la stampa locale, Suica incontrerà il primo ministro Nicolae Ciuca e le discussioni si concentreranno sulle azioni successive alla Conferenza sul futuro dell'Europa. (Rob)