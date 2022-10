© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5.939 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino quotidiano regionale, con 9 decessi. Nel territorio regionale attualmente i positivi sono 66.632. Per quel che riguarda i ricoveri in ospedale, sono scesi i dati relativi all'area non critica dove sono ricoverati 901 (-9) pazienti, mentre il dato relativo alla terapia intensiva è salito a 43 (+1). (Rev)