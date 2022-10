India: ministro Esteri Jaishankar conclude visita in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha concluso oggi la sua visita in Australia, la seconda quest’anno. “Abbiamo riaffermato la forza della nostra partnership strategica onnicomprensiva”, ha sintetizzato su Twitter. Nella prima tappa, a Canberra, ha incontrato l’omologa Penny Wong per il 13mo “dialogo quadro” tra ministri degli Esteri, in cui è stato fatto il punto sulla partnership, a cominciare dai progressi sull’Accordo di cooperazione economica e commerciale (Ecta). Tra gli altri temi discussi, la difesa, la lotta al terrorismo, la mobilità delle persone, la formazione, la doppia imposizione, i minerali cruciali, il digitale, l’energia pulita e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, sono state scambiate opinioni sugli sviluppi globali e regionali e sulla collaborazione nell’ambito delle Nazioni Unite, del Quad, del G20 e di altri consessi. (segue) (Inn)