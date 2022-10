Portogallo: Merkel presidente giuria del premio Gulbenkian per l'Umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel è oggi a Lisbona per annunciare e consegnare il Premio Gulbenkian per l'Umanità, che premia con un milione di euro individui o organizzazioni per il loro contributo alla lotta contro il cambiamento climatico, in qualità di presidente di giuria. Merkel succede a Jorge Sampaio, ex presidente della Repubblica, che aveva presieduto la giuria nelle prime due edizioni. Il vincitore della terza edizione sarà annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa e il premio sarà consegnato nel pomeriggio in una cerimonia presso la Fondazione Gulbenkian, alla presenza di Merkel, del presidente della Fondazione, António Feijó, e del presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. (Spm)