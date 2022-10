Ucraina: delegato Cina all’Onu, “profondamente preoccupati” dai nuovi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è “profondamente preoccupata” dall’aumento degli scontri sul campo in Ucraina e fa appello alle parti affinché risolvano pacificamente le controversie. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese Geng Shuang intervenendo ad una sessione d’emergenza convocata dal Consiglio di sicurezza, incentrata sugli sviluppi in Europa Orientale. La comunità internazionale “deve incoraggiare la tempestiva ripresa del dialogo”, tenere in considerazione “i timori” delle parti in causa durante i negoziati e approfondire gli sforzi per la cessazione delle ostilità, secondo il delegato cinese. Geng ha manifestato nuovamente la condanna del suo Paese contro il ricorso alle sanzioni, che rischiano di acuire la crisi internazionale aperta dal Covid-19 con nuove problematiche nel comparto alimentare, energetico, finanziario e industriale. La guerra in Ucraina dimostra il fallimento della “mentalità da Guerra fredda” e della ricerca di “una sicurezza assoluta”, ha aggiunto, invitando la comunità internazionale e il Consiglio di sicurezza a creare le condizioni per porre fine alla crisi con una soluzione politica. La Cina sarà sempre dalla parte della pace e ritiene che “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi debbano essere rispettate. Lavoreremo con la comunità internazionale, giocando un ruolo costruttivo nello smorzamento delle tensioni e nella ricerca di una soluzione politica”, ha concluso il funzionario. (Cip)