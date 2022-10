Bosnia: presidente Dzaferovic, nonostante blocchi e ostruzioni l'Ue ha premiato nostri progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante blocchi e ostruzioni, l'Unione europea ha premiato i progressi della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato il presidente di turno ed esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Sefik Dzaferovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fena". "È particolarmente importante che il rapporto riconosca che la Bosnia Erzegovina, in relazione all'Ucraina e ad altre questioni, si è allineata alla politica estera dell'Unione europea, fattore importante per ottenere questa raccomandazione", ha aggiunto il presidente bosniaco. Egli ha sottolineato che Sarajevo ha il sostegno "di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, così come della Commissione Europea", nel suo cammino europeo e ha ringraziato nello specifico il presidente della Slovenia Borut Pahor e il governo di Lubiana guidato dal primo ministro Robert Golob, nonché le autorità austriache e il cancelliere Karl Nehammer, le quali, ha detto, "hanno evidenziato il significato geostrategico e geopolitico, in quasi tutti i vertici, dell'integrazione europea della Bosnia Erzegovina, nonché l'importanza dello status di candidato per rafforzare la pace nel Paese", ha concluso Dzaferovic. (segue) (Seb)