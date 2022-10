Russia: Sanchez, non si può sottovalutare la minaccia nucleare rappresentata da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può sottovalutare la minaccia nucleare rappresentata dal presidente russo, Vladimir Putin, ma è necessario continuare a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento al Congresso dei deputati per informare sul vertice europeo tenutosi a Praga la scorsa settimana e sulle misure adottate dall'esecutivo per affrontare la crisi derivante dalla guerra in Ucraina. A questo proposito, il capo dell'esecutivo di Madrid ha evidenziato che la forza delle sanzioni adottate contro la Russia permette di affermare che Putin oggi "non sta vincendo la guerra e non sta realizzando i suoi obiettivi bellici". A questo proposito, per Sanchez la recente annessione di quattro regioni ucraine con un referendum che la comunità internazionale "non riconoscerà mai" e i bombardamenti delle città ucraine degli ultimi giorni hanno lo scopo di "nascondere il fallimento sul terreno". (segue) (Spm)