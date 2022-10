Russia: Sanchez, non si può sottovalutare la minaccia nucleare rappresentata da Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha denunciato le fosse comuni e i crimini di guerra commessi dalle forze russe che ha paragonato a quelli registrati nelle guerre balcaniche, lo stupro di donne e ragazze e "i bombardamenti indiscriminati con l'unico obiettivo di distruggere per il gusto di distruggere, radere al suolo per il gusto di radere al suolo", come ha fatto in passato in Cecenia e in Siria. Il leader socialista ha ribadito che la Spagna e l'Europa "vogliono la pace", ma "nella guerra di Putin, la Spagna è dalla parte della legalità internazionale, del rispetto della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e della libertà dei popoli di scegliere il proprio futuro". (Spm)