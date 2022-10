Moldova: ministro Infrastrutture, da Bucarest elettricità per coprire il 30 per cento del fabbisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova si procurerà elettricità dalla Romania al prezzo di 90 euro per megawattora (MWh) per coprire il 30 per cento del proprio fabbisogno. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale, il vicepremier Andrei Spinu, sulla sua pagina Facebook. Spinu ha precisato che ciò è possibile grazie ad alcune modifiche legislative apportate dal governo di Bucarest. "La Romania sta aiutando la Moldova in un momento difficile per noi. Potremo acquistare elettricità dalla Romania al prezzo di circa 90 euro per megawattora grazie alle modifiche legislative apportate dal governo romeno a seguito di discussioni con il governo della Moldova. L'elettricità avrà un prezzo inferiore rispetto ai prezzi di mercato e fornirà il 30 per cento necessario che non potremo più ricevere dall'Ucraina, a partire dal 14 ottobre", ha scritto Spinu. (Rob)