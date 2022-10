Mps: resoconto terzo trimestre slitta al 10 novembre per effetto esuberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”) ha comunicato che il resoconto intermedio di gestione - terzo trimestre 2022 - verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 10 novembre 2022, anziché in quella del 3 novembre 2022. Tale posticipo si rende necessario per consentire il recepimento degli effetti derivanti dall’esodo volontario dei dipendenti della Banca (parte del Piano Industriale 2022-2026) in relazione all’esito dell’operazione di aumento di capitale della Banca. (Rin)