Taiwan: Cina, pronti a lavorare per “riunificazione pacifica”

- La Cina è pronta a lavorare per la prospettiva di “una riunificazione pacifica con Taiwan”, ma non cederà alcuno spazio alle “attività dei separatisti promoventi l’indipendenza”. Lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, riaffermando nuovamente la legittimità delle rivendicazioni nazionali su Taiwan. “L’isola è una parte inalienabile del territorio” della Cina e il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale è un presupposto fondamentale allo sviluppo pacifico delle relazioni intra-Stretto, ha concluso la portavoce. (Cip)