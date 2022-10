Trasporto aereo: EasyJet stima terza perdita annuale consecutiva intorno ai 200 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost EasyJet prevede una perdita ante imposte compresa tra i 170 milioni e i 190 milioni di sterline (194,2- 217,1 milioni di euro) per l’anno finanziario che si è concluso a settembre, dopo aver perso oltre un miliardo di sterline (1,1 miliardi di euro) sia nel 2020 che nel 2021. Secondo quanto riferito dalla compagnia, la diffusa interruzione dei viaggi all'inizio dell'estate è costata 75 milioni di sterline (85,7 milioni di euro), mentre la flessione della sterlina rispetto al dollaro ha determinato un’ulteriore perdita di 64 milioni di sterline (73,1 milioni di euro). Tuttavia, i dati easyJet per il trimestre luglio-settembre sono stati positivi: grazie alla compagnia aerea hanno viaggiato 26,3 milioni di persone, l'88 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. La compagnia aerea ha reso noto che si aspetta che questo dato scenda a 20 milioni di posti negli ultimi tre mesi di quest'anno, l'80 per cento rispetto ai livelli del 2019. L'amministratore delegato Johan Lundgren ha affermato che i primi segnali per l'estate 2023 hanno mostrato una "domanda continua" di viaggi, aggiungendo che i tagli ai costi e le modifiche al business durante la pandemia hanno lasciato easyJet dinnanzi a “un contesto macroeconomico incerto ma con molti punti di forza”. (Rel)