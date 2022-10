Usa: "Bloomberg", a Washington crescono perplessità su tetto a prezzo petrolio russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio della produzione dei petrolio deciso la scorsa settimana dall'Opec+ mira a bilanciare il mercato globale. Lo ha affermato ieri il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento alla Settimana dell'energia russa. "La decisione dell'Opec+ mira esclusivamente a bilanciare il mercato globale", ha detto Putin, secondo cui "la cooperazione" della Russia in questo formato "proseguirà". "Auspichiamo che la decisione presa dall'Opec+ sia positiva per consumatori e fornitori", ha aggiunto il presidente russo. (Was)