Asia: il Kuwait aderisce formalmente alla Conferenza Cica

- Il Kuwait è stato ammesso come 28mo Paese membro della Conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) oggi, nel corso del summit della Conferenza in corso ad Astana, in Kazakhstan. Lo ha annunciato il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, rivolgendosi ai partecipanti all'evento. Tokayev ha ricordato che il Kuwait ha firmato l'11 ottobre scorso i due documenti fondamentali per l'adesione alla Conferenza: la Dichiarazione dei principi guida sulle relazioni tra i Paesi membri della Cica, del 14 settembre 1999, e l'Atto di Almaty del 4 giugno 2022. "La decisione sull'ingresso del Kuwait nella Cica come Stato membro è presa. Do il benvenuto allo Stato del Kuwait come 28mo membro della Conferenza", ha dichiarato il presidente kazako. (segue) (Res)