Asia: il Kuwait aderisce formalmente alla Conferenza Cica (2)

- E' in corso ad Astana, in Kazakhstan, il sesto summit della Conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), un forum intergovernativo istituito per migliorare la cooperazione e promuovere la pace e la sicurezza nella regione asiatica. Il foro di dialogo conta da oggi 28 Paesi membri e otto Stati osservatori, estesi dalle porte orientali dell'Europa sino all'Asia Nord-orientale. Il vertice ad Astana giunge in concomitanza col 30mo anniversario della Conferenza, e in un contesto di gravi tensioni a livello regionale e globale. All'evento prendono parte i leader di almeno una dozzina di Paesi e organizzazioni: Azerbaigian, Iran, Iraq. Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Qatar, Russia, Tagikistan, Turchia, Uzbekistan e Autorità palestinese, oltre al presidente della Bielorussia e ai vicepresidenti di Vietnam e Cina. (segue) (Res)