Asia: il Kuwait aderisce formalmente alla Conferenza Cica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, gli sviluppi interni alla Cica, dovrebbe essere adottata una dichiarazione sulla trasformazione della conferenza in una vera e propria organizzazione internazionale, un salto di qualità per il forum nato nel 1992 e comprendente 27 Paesi membri che rappresentano il 90 per cento del continente asiatico e due terzi del prodotto interno lordo globale. I lavori, inoltre, dovrebbero concludersi con l’adozione di una dichiarazione sulla cooperazione nel settore della sicurezza e nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di un Piano d’azione sull’attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. (Res)