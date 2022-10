Bilancio: Fanizza (Fmi), il governo stia attento alle spese in deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Responsabilità fiscale, non prendere provvedimenti di spesa in contraddizione con le politiche monetarie per il contrasto dell'inflazione, accelerare l'attuazione del Pnrr, indirizzare gli aiuti ai segmenti della popolazione che ne hanno più bisogno. Sono i suggerimenti che vengono da Domenico Fanizza, direttore del Fondo Monetario Internazionale per l'Italia. "Cosa succederà l'anno prossimo - spiega il direttore a "Repubblica" - è il grosso problema. In realtà non lo sappiamo, perché tutto dipende dall'aggressione russa verso l'Ucraina. Ci sono rischi molto grandi. L'inflazione avrà un effetto avverso sulla domanda, per cui le proiezioni del Fondo sono di una leggera recessione. Bisogna stare attenti, le politiche devono adeguarsi alla situazione che cambia". Secondo Fanizza "l'incertezza maggiore viene dalla guerra e l'impatto sulla Germania. A questo si aggiungono le politiche fiscali molto espansive di Berlino, con il recente annuncio di misure per 200 miliardi, che avrà un effetto avverso sull'inflazione perché non è coerente con la politica monetaria europea. Complicherà la vita e può avere risultati sfavorevoli per la competitività delle industrie italiane. Noi dovremo avere una politica fiscale che non va contro quella monetaria, è fondamentale per limitare i danni". "Se la politica fiscale diventa espansiva, - aggiunge - complica il compito di quella monetaria. I tassi andranno molto più in alto di quanto sarebbero dovuti andare, in assenza dell'espansione fiscale". (segue) (Res)