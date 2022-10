Bilancio: Fanizza (Fmi), il governo stia attento alle spese in deficit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'Italia, "deve rimanere negli obiettivi di bilancio e consolidamento fiscale identificati, ma cercando di sostenere le porzioni della popolazione che ne hanno più bisogno. In particolare sull'energia, dobbiamo muoverci dal sostegno generalizzato a quello mirato". Al prossimo governo quindi il compito di "continuare politiche fiscali coerenti con quella monetaria. Non possiamo avere una politica monetaria credibile contro l'inflazione, e usare la politica fiscale come leva espansionista. Sarebbe la ricetta per mandare tutto all'aria. Ma questo non vuol dire non sostenere la gente che ne ha bisogno". "Invece di dare sussidi per i prezzi della benzina, che toccano chi guida una Panda o una Ferrari alla stessa maniera, - osserva il direttore - bisogna fare in modo che gli aiuti raggiungano chi guida la Panda. Esistono tecnologie per i trasferimenti mirati". Il tetto al prezzo del gas promosso dall'Italia ha senso: "Assolutamente sì. Un conto sono i cap sui prezzi al consumo, un altro quelli ai prezzi dell'energia, dove bisogna contrastare il potere dei venditori. Non è un sussidio, ma una profonda riforma del mercato energetico in Europa", ha concluso Fanizza. (Res)