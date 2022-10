Ucraina: ministro Esteri estone Reinsalu, più armi e fermezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il destino della guerra in Ucraina e la futura architettura di sicurezza europea dipendono dalla risposta unitaria, concreta e ferma dell'Occidente, senza i tentennamenti del passato, nonostante il rischio di escalation nucleare. A sottolinearlo, in un'intervista al "Sole 24 Ore" durante il Digital Summit di Tallinn, è Unnas Reinsalu, ministro degli Esteri dell'Estonia, uno dei Paesi da sempre più esposti alla minaccia russa. Ci sono stati negli ultimi giorni importanti e drammatici sviluppi nella guerra: "Nonostante il coraggio e la determinazione inimmaginabili degli ucraini nel difendere il proprio Paese, non possono farcela senza ulteriori forniture dell'Occidente. Dobbiamo rimanere uniti e mostrare al regime di Putin il nostro incrollabile sostegno alla vittoria dell'Ucraina, non solo a parole ma nella pratica, in tre modi: fornendo più armi pesanti, mantenendo alto il livello delle sanzioni, creando una struttura per chiamare a rendere conto legalmente i leader russi, in uniforme o meno, responsabili dell'aggressione". "Dobbiamo inoltre già pensare - continua il ministro - a una rinnovata architettura di sicurezza europea dopo la guerra che garantisca ai Paesi del fronte orientale della Nato più solidità e consenta a quelli confinanti con la Russia, che vedono il loro futuro nell'Unione europea o nella Nato stessa, di non essere costantemente danneggiati da Mosca". (segue) (Res)