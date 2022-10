Ucraina: ministro Esteri estone Reinsalu, più armi e fermezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro "l'unico responsabile di questa aggressione è il regime di Putin, e il presidente russo personalmente. Sul piano morale e della sicurezza c'è però un grande punto interrogativo relativo ai Paesi occidentali: si è fatto abbastanza in termini di deterrenza per fermare questa guerra? Io credo che abbiamo segnalato in modo sbagliato la nostra determinazione a difendere l'Ucraina, è stato un percorso graduale e molto lungo. Mi chiedo: se le armi che abbiamo mandato a Kiev - e ancora non ne abbiamo mandate abbastanza - fossero arrivate sul territorio prima della guerra, l'attacco sarebbe partito? Non l'abbiamo fatto per evitare un'escalation, ma non ci siamo riusciti. Queste esitazioni sono state, paradossalmente e metaforicamente, un po' come dar da mangiare al coccodrillo nel fiume", ha concluso Reinsalu. (Res)