Energia: Patuelli (Abi), abbattere le imposte (2)

20 luglio 2021

- Patuelli ha visto "le variazioni del gettito fiscale dello Stato nel primo semestre e gli incrementi sono formidabili. Naturalmente la cosa non può che rallegrarmi ma se sono a carico delle aziende e le aziende vacillano, beh, a questo punto meglio ridurre subito la pressione fiscale. Si eviterebbe allo Stato di assumere due spese: da un lato, i bonus magari tardivi, dall'altro la Cassa integrazione per i lavoratori delle imprese cha non riescono a proseguire la loro attività". Una scelta del genere l'Italia può assumerla da sola, senza cioè chiedere l'ok dell'Ue: "Assolutamente. Una misura del genere può essere adottata dal governo della Repubblica in base a quanto dispone l'articolo 77 della Costituzione, comma 2, che prevede esplicitamente questa possibilità in casi di necessità e di urgenza. Mi pare che la situazione determinata dall'aumento dei costi dell'energia rientri abbondantemente nei casi di straordinaria necessità ed urgenza di cui parla la Carta. Del resto, - conclude il presidente Abi - anche il Decreto di aiuti ter varato dal governo come i precedenti ha come premessa giuridica l'esplosione dei costi energetici. Da qui bisogna però far scaturire le conseguenze più logiche, innanzitutto riducendo la pressione fiscale a chi traballa di più: meglio questo che assistere a crisi aziendali". (Res)