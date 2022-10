Asia: Summit della finanza Cica, presidente Tokayev propone assegnazione status permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha proposto di attribuire lo status di piattaforma permanente al Summit della finanza della Conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riferisce "Kazinform", che fornisce un aggiornamento in merito al sesto summit della Conferenza in corso ad Astana. Il Summit della finanza è stato inaugurato su proposta della Cina per rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri della Conferenza. Secondo Tokayev, formalizzare il summit in una piattaforma di dialogo permanente contribuirebbe alla riabilitazione economica, allo sviluppo sostenibile e inclusivo e alla cooperazione finanziaria regionale nell'ambito della Cica. "Nello spazio Cica lavorano grandi centri finanziari come Shanghai, Dubai e Astana. Dovremmo sfruttare il pieno potenziale di questa piattaforma per affrontare le questioni", ha dichiarato il presidente kazako. (segue) (Res)