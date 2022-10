Asia: Summit della finanza Cica, presidente Tokayev propone assegnazione status permanente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dodici documenti sottoscritti da Kazakhstan e Turchia includono quattro accordi, sei protocolli d’intesa e due programmi. Gli accordi hanno per oggetto la promozione e protezione degli investimenti; la cooperazione nell’istruzione superiore e nella ricerca scientifica; il gemellaggio tra i comuni di Astana e Doha; la cooperazione nella sanità. Un memorandum d’intesa modifica l’accordo sull’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici e speciali. Gli altri protocolli riguardano la cooperazione nel commercio, nell’agricoltura, nella standardizzazione, nel turismo e nella formazione diplomatica. Infine, sono stati adottati un programma esecutivo nel campo dello sport e uno nel campo della cultura e dell’arte. Con la Turchia, invece, sono stati sottoscritti due accordi di cooperazione nell’assistenza sanitaria e nella sicurezza alimentare e quattro protocolli d’intesa hanno per oggetto i musei e il restauro, la cultura, la standardizzazione e la metrologia, gli affari sociali. (segue) (Res)