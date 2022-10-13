غويريني: نحن إلى جانب أوكرانيا وسنظل إلى جانبها

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- جدّد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف بلاده الداعم لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وقال غويريني، الذي بدأ زيارة تستغرق يومين لبروكسل اليوم لحضور اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا يعيد تأكيد عزم الدول التي تدعم مقاومة الشعب الأوكراني.وبدأت فعاليات اجتماع وزراء دفاع "الناتو" بالاجتماع السادس لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وانتهى بعشاء عمل بحضور وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيج ريزنيكوف.وتابع غويريني "اجتماع اليوم يؤكد من جديد عزم الدول التي تدعم مقاومة الشعب الأوكراني. دعمت إيطاليا أوكرانيا، سياسياً ومادياً، منذ المرحلة الأولى من الغزو، والمشاركة في العقوبات ضد روسيا وإرسال المساعدات العسكرية. نحن وسنكون إلى جانب كييف لوضع حد للعدوان وتحقيق سلام حقيقي: أي العدل والاحترام للقانون".يتم الترويج لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا من قبل وزير الدفاع الأمريكي لتشجيع المواجهة الدورية والربط بين الدول، التي يفوق عددها الـ40، التي تلتزم بمبادرات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. واختتم عمل المجموعة، الذي تضمن تحديثًا للوضع على الأرض، بعد ظهر اليوم بالملاحظات الختامية لوزراء الدفاع الذين ألقوا خطابات.وفي هذا السياق، أعرب غويريني مرة أخرى، في خطابه، عن ارتياحه "للتعاون العميق ووحدة الهدف التي ميزت مجموعة الاتصال، والتي جاء منها رد حاسم على هجوم بوتين المجنون والمتهور".وأشار إلى كيفية "وضوح الحاجة إلى إرساء الأسس أيضًا للدعم طويل الأجل الذي يجب، بغض النظر عن السيناريوهات المستقبلية، أن يظل متسقًا مع توقعات الشعب الأوكراني ويجب أن يغطي أبعادًا مختلفة، وليس فقط أبعاد دفاع "، مسلطًا الضوء على الدور الذي لعبته إيطاليا في هذا النشاط الداعم المهم.وأوضح "لقد قمنا بتسليم ثلاث شرائح من المساعدات العسكرية وسيتم الانتهاء من تسليم الدفعة الرابعة خلال هذا الشهر. وعقب زيارتي إلى كييف، وقعت على الدفعة الخامسة الإضافية من المساعدات. وفي مواجهة خطر حرب استنزاف، يجب علينا بالفعل أن نواصل التمسك بموقف متماسك وحازم لدعم أوكرانيا، وأن نضيف إلى العمل الدبلوماسي الدعم المادي اللازم لتأييد إحلال السلام".وأكد غويريني استعداد بلاده "لدمج أنشطة التدريب التي تم تنفيذها بالفعل على أساس ثنائي من قبل الدفاع الإيطالي - من أجل استخدام أكثر كفاءة وأمانًا للمواد المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية- مع مبادرات مماثلة، أيضًا في سياق مهمة أوروبية، في إطار تنسيق دولي وثيق"، كما أعرب الوزير بالفعل خلال زيارته الأخيرة إلى كييف.وفي نهاية حديثه، عبّر وزير الدفاع الإيطالي عن الرضا عن "تماسك الحلف وتضامنه دفاعاً عن قيم الحرية التي توحدنا"، معربا كذلك عن "اعتزازه بتمثيل إيطاليا في هذه المهمة الجليلة" من خلال التأكيد على أن "إيطاليا ستستمر في الوقوف إلى جانب حلفائها وشركائها في حماية مبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق التي تمثل هوية" الغرب". (وكالة نوفا)