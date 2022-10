Iraq: Kurdistan, razzi Katiuscia lanciati contro giacimento di gas Kormore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto razzi Katiuscia sono stati lanciati contro il giacimento di gas Kormore, gestito dalla compagnia curdo-irachena Dana gas, nei pressi di Suleymaniyya, città nord-orientale della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha rivelato l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, secondo la quale i razzi non avrebbero causato feriti o danni materiali. Alcune fonti locali hanno confermato che i razzi sarebbero caduti nelle vicinanze del giacimento senza compromettere la produzione di gas. "L'attacco non ha provocato vittime e il giacimento ha proseguito il suo lavoro senza interruzioni. Le indagini sono in corso da parte delle forze di sicurezza", ha dichiarato su Twitter Lawk Ghafuri, capo degli affari esteri per i media per il governo regionale del Kurdistan. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l’attacco.(Res)