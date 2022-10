Russia: Putin a sesto summit Cica, "Asia centrale per transizione a ordine multipolare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asia, coi suoi nuovi centri di potere in rapida ascesa, gioca un ruolo cruciale nella transizione verso un ordine globale multipolare. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Russia Vladimir Putin, durante il suo intervento al sesto summit della Conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) in corso ad Astana, nel Kazakhstan. Il presidente russo ha dichiarato che il suo Paese sta facendo "tutto il possibile per giungere alla formazione di un sistema di sicurezza equo e indivisibile", e che Mosca "sostiene lo sviluppo e la prosperità della regione asiatica", anche attraverso la creazione e l'approfondimento dei legami economici nella regione. Putin ha lanciato l'allarme per la volatilità dei prezzi di beni alimentari ed energia a livello globale, paventando "la minaccia reale della fame e di shock di grande portata". La Russia, ha spiegato, chiede "la rimozione di tutte le barriere artificiali e il ripristino delle catene di fornitura dei beni", ed "è in favore di una revisione dei principi del sistema finanziario globale. L'attuale sistema finanziario mondiale ha consentito al 'miliardo dorato' del pianeta di vivere a spese altrui", ha accusato Putin, riferendosi alle economie avanzate. Infine, il presidente russo ha sfruttato la piattaforma della Conferenza per chiedere "una compensazione per i danni causati all'Afghanistan durante gli anni dell'occupazione degli Stati Uniti". (Res)