Azerbaigian-Armenia: presidente Aliyev, Erevan ha piazzato oltre un milione di mine in territori occupati

- L'Armenia ha piazzato oltre un milione di mine durante l'occupazione dei territori azerbaigiani. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev a margine della sesta Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) in corso ad Astana, in Kazakhstan. "L'Azerbaigian è tra i Paesi con la maggiore presenza di mine al mondo perché l'Armenia ne ha posato oltre un milione sul territorio azerbaigiano durante l'occupazione, secondo i dati preliminari. Esperti internazionali valutano che l'Azerbaigian avrà bisogno di quasi 30 anni e più di 25 miliardi di dollari per risolvere il problema delle mine", ha detto Aliyev a margine del vertice. (Res)