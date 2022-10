Corea del Sud: Difesa ammette ulteriore errore nei lanci di missili della scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate sudcoreane hanno perso il contatto con uno dei due missili balistici a corto raggio Atacm lanciati la scorsa settimana, in risposta ai recenti test balistici della Corea del Nord. Lo hanno ammesso oggi funzionari della Difesa sudcoreana. Il 4 ottobre scorso l'Esercito sudcoreano ha lanciato due missili Atacm nel Mar del Giappone, e altrettanto hanno fatto le forze armate statunitensi in Corea, in segno di rappresaglia per il lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico a raggio intermedio sui cieli del Giappone Settentrionale. Secondo quanto riferito oggi, le forze sudcoreane hanno perso il contatto con uno dei due missili, che anziché colpire il bersaglio simulato, si è inabissato in un punto imprecisato del Mar del Giappone. Per la Difesa sudcoreana si tratta di un ulteriore smacco: sempre il 4 ottobre, infatti, l'Esercito sudcoreano aveva lanciato un missile balistico Hyunmoo-2C, che però si era schiantato ad appena un chilometro dal sito di lancio, e a soli 700 metri da una abitazione civile. (segue) (Git)